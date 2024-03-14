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Коклен - о том, почему его недооценивают во Франции: Я отказался выставлять себя на показ в СМИ

Франция
Обновлено

Франсис не жалеет о своем выборе

Коклен - о том, почему его недооценивают во Франции: Я отказался выставлять себя на показ в СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Вильярреала" Франсис Коклен объяснил, почему его недооценивают во Франции.

"Учитывая мои титулы, мою европейскую карьеру... я отказался выставлять себя на показ в СМИ, поэтому не могу жаловаться. Это соответствует моему воспитанию, моему характеру.

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Я хотел сосредоточиться исключительно на футболе и сказал себе, что признание придет через мои выступления. Я ни о чем не жалею. Я не ищу внимания. Моей целью было стать профессиональным игроком и сделать карьеру.

Если я встречу молодого игрока с большими амбициями, я бы посоветовал не пренебрегать ролью СМИ".

Француз Коклен в этом сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Вильярреал Франсис Коклен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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