Коклен - о том, почему его недооценивают во Франции: Я отказался выставлять себя на показ в СМИ

Опорный полузащитник "Вильярреала" Франсис Коклен объяснил, почему его недооценивают во Франции.

"Учитывая мои титулы, мою европейскую карьеру... я отказался выставлять себя на показ в СМИ, поэтому не могу жаловаться. Это соответствует моему воспитанию, моему характеру.

Я хотел сосредоточиться исключительно на футболе и сказал себе, что признание придет через мои выступления. Я ни о чем не жалею. Я не ищу внимания. Моей целью было стать профессиональным игроком и сделать карьеру.

Если я встречу молодого игрока с большими амбициями, я бы посоветовал не пренебрегать ролью СМИ".