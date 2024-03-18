Энрике - о хет-трике Мбаппе в ворота Монпелье: ПСЖ надо извлекать максимум из его игры, пока может

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике оценил действия Килиана Мбаппе в матче 26-го тура Лиги 1 против "Монпелье" (6:2). Напомним, французский форвард отметился тремя забитыми мячами в ворота соперника.

"Мбаппе был невероятен. Мы должны извлекать максимум из его игры, пока есть такая возможность. А когда её не будет - нам придется повышать свой уровень.

Голы из-за пределов штрафной он забивал с самого рождения", - приводит слова испанского специалиста AS.