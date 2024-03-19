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Атлетико Мадрид не хочет отпускать Гризманна на Олимпиаду в Париж
Окончательное решение пока не принято
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
Мадридский "Атлетико" не хочет отпускать 32-летнего Антуана Гризманна на летние Олимпийские игры в Париже.
Нападающий был одним из трех игроков старшего возраста, которых тренер Тьерри Анри хотел бы вызвать в молодежную сборную Франции, но испанский клуб игрока не в восторге от такой идеи.
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Окончательное решение еще не принято, ведь у Анри есть несколько месяцев, чтобы сформировать состав команды, а "Атлетико" может изменить свою позицию.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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