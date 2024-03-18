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Официально: Гризманн пропустит товарищеские матчи сборной Франции

Франция

Первая потеря перед товарищескими матчами

Официально: Гризманн пропустит товарищеские матчи сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не сыграет за сборную Франции в товарищеских матчах против Германии и Чили из-за травмы.

32-летний игрок возвращается в свою команду, в сборной вместо Антуана сыграет Матео Гендузи.

Отметим, что Гризманн не пропускал ни одной игры за Францию с 2017 года, сыграв 84 матча подряд. Во время этой серии игрок забил 28 голов и отдал 30 результативных передач.

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Франция Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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