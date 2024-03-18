Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Гризманн пропустит товарищеские матчи сборной Франции
Первая потеря перед товарищескими матчами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не сыграет за сборную Франции в товарищеских матчах против Германии и Чили из-за травмы.
32-летний игрок возвращается в свою команду, в сборной вместо Антуана сыграет Матео Гендузи.
Отметим, что Гризманн не пропускал ни одной игры за Францию с 2017 года, сыграв 84 матча подряд. Во время этой серии игрок забил 28 голов и отдал 30 результативных передач.
Читайте такжеГризманн рассказал, хочет ли играть в МЛС
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Легион Свобода России обнародовал потери личного состава и техники оккупантов в Белгородской и Курской областях
- "Это принципиально". Юный украинец Бенфики выбрал между сборными Украины и Португалии
- Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
- Лига 1. Монпелье – ПСЖ 2:6. Феерия Мбаппе в юбилейном матче
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн