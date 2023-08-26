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Гризманн рассказал, хочет ли играть в МЛС

MLS
(1 голосов)

У игрока есть определенные планы на будущее

Гризманн рассказал, хочет ли играть в МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил о желании попробовать свои силы в МЛС.

"Я слежу за Месси. Лео – лучший в истории. Он собирает стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Я считаю, что приглашение Месси – это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола.

Я всегда говорил об этом. Моя цель – поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграли трофеи из "Атлетико", а потом посмотрим", - сказал Гризманн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн МЛС
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Источник:
ESPN

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Комментарии (3)
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Бapceлиниус
26.08.2023 в 13:37
з н п
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0
0
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Бapceлиниус
26.08.2023 в 13:19
МЛС сейчас переживает бум 80-х в Европе. Сейчас они играют в тот романтичный футбол, понятный, искренний, азартный, свежий, по хорошему наивный, в игровой. И в него легко играть дүшой и сердцем, он ещё не запятнан, он ещё не "черный", он ещё не продажен, он еще чист, он приносит удовольствие игрокам и зрителям. Старые "футбольные" игроки Европы это чувствуют... и хотят в МЛС. А то во что нынче играют в чёрной Европе это МРАК. МРАК за сумасшедшие деньги для безмозглых идиотов.
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+1
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.08.2023 в 13:45
И в этот МРАК европейский футбол вогнали такие грязные дельцы, как перес, чеферин, тебас, рубиалес...
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