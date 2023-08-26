Гризманн рассказал, хочет ли играть в МЛС
У игрока есть определенные планы на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил о желании попробовать свои силы в МЛС.
"Я слежу за Месси. Лео – лучший в истории. Он собирает стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Я считаю, что приглашение Месси – это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола.
Я всегда говорил об этом. Моя цель – поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграли трофеи из "Атлетико", а потом посмотрим", - сказал Гризманн.
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Источник:ESPN
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Комментарии (3)
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Бapceлиниус
26.08.2023 в 13:37
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