Гризманн рассказал, хочет ли играть в МЛС

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил о желании попробовать свои силы в МЛС.

"Я слежу за Месси. Лео – лучший в истории. Он собирает стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Я считаю, что приглашение Месси – это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола.

Я всегда говорил об этом. Моя цель – поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграли трофеи из "Атлетико", а потом посмотрим", - сказал Гризманн.