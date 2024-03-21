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У ПСЖ есть идея, как заменить Килиана Мбаппе: приоритетом является игрок Ливерпуля

Франция

Парижский клуб готовится к уходу своей звезды

У ПСЖ есть идея, как заменить Килиана Мбаппе: приоритетом является игрок Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Уход Килиана Мбаппе в июне оставит огромный пробел в клубе, несмотря на то, что "Пари Сен-Жермен" имеет в своих рядах целый ряд атакующих игроков (Рамуш, Коло Муани, Барколя, Дембеле, Асенсио, Ли Кан Ин). По мнению руководства парижан, необходимо пополнить сильное звено левого фланга атаки. По информации FootMercato, приоритетом катарских владельцев является Луис Диас из "Ливерпуля".

Также уже установлен контакт с его агентом Раулем Паисом Да Костой. Он ранее работал в "Порту" и покинул клуб вскоре после того, как его покинул Антеро Энрике - нынешний помощник тренера "ПСЖ". Оба очень хорошо знают друг друга.

27-летний Луис Диас считается игроком с идеальной психологией, который к тому же умеет защищаться. Фактом остается то, что он связан с "Ливерпулем" до 2027 года, и их текущая позиция заключается в том, чтобы не продавать его этим летом. Однако после ухода Клоппа, неизвестно в каком направлении будет двигаться проект и захочет ли делать ставку на колумбийца новый тренер клуба. В любом случае, "ПСЖ" убеждается, что они в состоянии сделать шаг, если дверь откроется относительно трансфера игрока. Однако внутри команды еще нет единогласия.

Добавим, что Диас в этом сезоне забил 11 голов и отдал 5 передач в 39 матчах за красных.

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Источник:
FootMercato
Опубликовал: Александр Гресь
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