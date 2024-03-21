С июля 2024 года французский высший дивизион будет официально переименован в Ligue 1 McDonald's.

Соглашение о правах на название лиги заключено, договор рассчитан на следующие три сезона.

"МакДональдз и Лига 1 - это партнерство, которое имеет смысл. Среди поклонников клубов Лиги 1 всегда найдется немало тех, кто ассоциирует момент, проведенный в МакДональдз, с днем, проведенным в Лиге 1", - сказал президент McDonald's во Франции Жак Миньо.

Ожидается, что новое соглашение принесет высшему футбольному дивизиону Франции 30 миллионов евро в год. Это значительно больше, чем 15-16 миллионов евро, которые лига получала от Uber Eats (нынешний титульный спонсор).