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Официально: Высший дивизион Франции будет переименован в Лигу 1 McDonald's

Франция

McDonald's стал новым титульным спонсором Лиги 1

Официально: Высший дивизион Франции будет переименован в Лигу 1 McDonald's

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С июля 2024 года французский высший дивизион будет официально переименован в Ligue 1 McDonald's.

Соглашение о правах на название лиги заключено, договор рассчитан на следующие три сезона.

"МакДональдз и Лига 1 - это партнерство, которое имеет смысл. Среди поклонников клубов Лиги 1 всегда найдется немало тех, кто ассоциирует момент, проведенный в МакДональдз, с днем, проведенным в Лиге 1", - сказал президент McDonald's во Франции Жак Миньо.

Ожидается, что новое соглашение принесет высшему футбольному дивизиону Франции 30 миллионов евро в год. Это значительно больше, чем 15-16 миллионов евро, которые лига получала от Uber Eats (нынешний титульный спонсор).

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 17:49
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