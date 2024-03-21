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Официально: Высший дивизион Франции будет переименован в Лигу 1 McDonald's
McDonald's стал новым титульным спонсором Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine
С июля 2024 года французский высший дивизион будет официально переименован в Ligue 1 McDonald's.
Соглашение о правах на название лиги заключено, договор рассчитан на следующие три сезона.
"МакДональдз и Лига 1 - это партнерство, которое имеет смысл. Среди поклонников клубов Лиги 1 всегда найдется немало тех, кто ассоциирует момент, проведенный в МакДональдз, с днем, проведенным в Лиге 1", - сказал президент McDonald's во Франции Жак Миньо.
Ожидается, что новое соглашение принесет высшему футбольному дивизиону Франции 30 миллионов евро в год. Это значительно больше, чем 15-16 миллионов евро, которые лига получала от Uber Eats (нынешний титульный спонсор).
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