Тьерри Анри попытается убедить Реал отпустить своих игроков на Олимпиаду

Поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.

Одним из таких клубов является мадридский "Реал", он наложил вето на Орельена Чуамени, Эдуардо Камавингу и теоретически Килиана Мбаппе (если летом присоединится к столичному клубу). Эти футболисты не смогут участвовать в Олимпиаде.

"Мы очень хорошо знаем, что "Реал Мадрид" - это институция, но опять же, нужно попытаться отправить электронное письмо, чтобы узнать, сможем ли мы провести переговоры. Если когда-нибудь будет встреча, мы попытаемся отстаивать свою позицию.

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Если "нет" останется "нет", у меня нет в руках карт", - сказал Тьерри Анри.