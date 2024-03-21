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Тьерри Анри попытается убедить Реал отпустить своих игроков на Олимпиаду
Мадридский Реал выразил четкую позицию
NBC Sports
Поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.
Одним из таких клубов является мадридский "Реал", он наложил вето на Орельена Чуамени, Эдуардо Камавингу и теоретически Килиана Мбаппе (если летом присоединится к столичному клубу). Эти футболисты не смогут участвовать в Олимпиаде.
"Мы очень хорошо знаем, что "Реал Мадрид" - это институция, но опять же, нужно попытаться отправить электронное письмо, чтобы узнать, сможем ли мы провести переговоры. Если когда-нибудь будет встреча, мы попытаемся отстаивать свою позицию.
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Если "нет" останется "нет", у меня нет в руках карт", - сказал Тьерри Анри.
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