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Луис Энрике: Я хотел бы поработать в АПЛ. Вёл переговоры с двумя английскими клубами до прихода в ПСЖ
Коуч парижан вспомнил, как чуть не очутился в АПЛ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил во время трансляции на платформе Twitch, что он не исключает возможности сотрудничества с одной из командой английской Премьер-лиги.
"Хотел бы получить опыт работы там, мне нравится эта идея. До перехода в "ПСЖ" я контактировал с двумя английскими клубами.
Сейчас я полностью сосредоточен на проекте "Пари Сен-Жермен". Я изучаю французский, это одна из моих мотиваций. Выучить их язык — значит погрузиться в их культуру", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.
Напомним, Энрике возглавил "ПСЖ" летом 2023 года. До этого 53-летний специалист работал со сборной Испанией, "Барселоной", "Ромой" и "Сельтой".
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