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Защитник Челси не сыграет в товарищеских матчах за молодежную сборную Франции

Франция

Игрок пропустит матчи из-за плохого самочувствия

Защитник Челси не сыграет в товарищеских матчах за молодежную сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

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20-летний защитник "Челси" Мало Густо не сыграет за молодежную сборную Франции против Кот-д'Ивуара и США.

Утром 22 марта Густо сообщил, что не сможет выполнить свои международные обязанности из-за плохого самочувствия. Он покинет расположение национальной команды и вернется в Лондон.

Французы сыграют с Кот-д'Ивуаром сегодня, 22 марта, в рамках первого из двух товарищеских матчей, готовясь к Олимпийским играм в Париже.

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Кот-д'Ивуар США Челси (Лондон) Мало Густо
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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