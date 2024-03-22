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Защитник Челси не сыграет в товарищеских матчах за молодежную сборную Франции
Игрок пропустит матчи из-за плохого самочувствия
Getty Images/Global Images Ukraine
20-летний защитник "Челси" Мало Густо не сыграет за молодежную сборную Франции против Кот-д'Ивуара и США.
Утром 22 марта Густо сообщил, что не сможет выполнить свои международные обязанности из-за плохого самочувствия. Он покинет расположение национальной команды и вернется в Лондон.
Французы сыграют с Кот-д'Ивуаром сегодня, 22 марта, в рамках первого из двух товарищеских матчей, готовясь к Олимпийским играм в Париже.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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