Защитник Челси не сыграет в товарищеских матчах за молодежную сборную Франции

20-летний защитник "Челси" Мало Густо не сыграет за молодежную сборную Франции против Кот-д'Ивуара и США.

Утром 22 марта Густо сообщил, что не сможет выполнить свои международные обязанности из-за плохого самочувствия. Он покинет расположение национальной команды и вернется в Лондон.

Французы сыграют с Кот-д'Ивуаром сегодня, 22 марта, в рамках первого из двух товарищеских матчей, готовясь к Олимпийским играм в Париже.