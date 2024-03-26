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ПСЖ летом покинет защитник, выступающий за клуб с 2015 года

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ПСЖ летом покинет защитник, выступающий за клуб с 2015 года

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Защитник "Пари Сен-Жермен" Левен Кюрзава покинет клуб, сообщает посредством своих социальных сетейжурналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний латераль уйдет в качестве свободного агента после окончания контракта с парижской командой в конце июня.

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В составе "ПСЖ" Кюрзава выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне француз провёл за столичный клуб всего лишь один матч.

Ранее сообщалось об интересе к Кюрзаве со стороны испанской "Жироны", за которую играют Виктор Цыганков и Артём Довбик.

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Опубликовал: Александр Бураков
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