Франция
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ПСЖ летом покинет защитник, выступающий за клуб с 2015 года
Француз собирается сменить место прописки в поисках игровой практики
Защитник "Пари Сен-Жермен" Левен Кюрзава покинет клуб, сообщает посредством своих социальных сетейжурналист Николо Скира.
По сведениям источника, 31-летний латераль уйдет в качестве свободного агента после окончания контракта с парижской командой в конце июня.
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В составе "ПСЖ" Кюрзава выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне француз провёл за столичный клуб всего лишь один матч.
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