Жирона заинтересована в подписании Курзавы

Опытный защитник "ПСЖ" Лейвин Курзава может присоединиться к "Жироне", об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2024 года. Его агент рассказал о дальнейших планах:

"Испанские клубы заинтересованы в подписании моего клиента, я все еще убежден, что Лейвин - игрок высокого уровня. Среди предложенных вариантов нас интересует "Жирона", которая имеет опытный состав, прекрасный регион и стиль игры. Как я уже сказал, несколько клубов сделало нам предложение. Понадобится время, чтобы решить данный вопрос."

В этом сезоне Курзава почти не играл за французский гранд. На его счету 8 минут в Лиге 1.