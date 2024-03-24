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Жирона заинтересована в подписании Курзавы

Испания

Опытный защитник может перебраться в Каталонию

Жирона заинтересована в подписании Курзавы

Новина українською

Опытный защитник "ПСЖ" Лейвин Курзава может присоединиться к "Жироне", об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2024 года. Его агент рассказал о дальнейших планах:

"Испанские клубы заинтересованы в подписании моего клиента, я все еще убежден, что Лейвин - игрок высокого уровня. Среди предложенных вариантов нас интересует "Жирона", которая имеет опытный состав, прекрасный регион и стиль игры. Как я уже сказал, несколько клубов сделало нам предложение. Понадобится время, чтобы решить данный вопрос."

В этом сезоне Курзава почти не играл за французский гранд. На его счету 8 минут в Лиге 1.

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Лейвин Курзава Пари Сен-Жермен Жирона
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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