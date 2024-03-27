Ребрендинг продолжается. Лига 1 представила новый логотип

Со следующего сезона высший дивизион Франции будет иметь новый логотип. Об этом лига сообщила в социальных сетях.

Привычный логотип в форме многоугольника французы решили заменить на стилизованную цифру 1.

LIGUE 1 24/25. NEW LOGO. NEW ERA. ✨ pic.twitter.com/F3ZOs19zhb — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 27, 2024

Ранее Лига 1 официально объявила, что McDonald's станет новым титульным спонсором чемпионата, заменив Uber Eats. Высший дивизион Франции будет получать 30 миллионов евро ежегодно за сотрудничество с МакДональдзом.