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Ребрендинг продолжается. Лига 1 представила новый логотип

Франция

Начнется новая эра для Лиги 1

Ребрендинг продолжается. Лига 1 представила новый логотип

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Со следующего сезона высший дивизион Франции будет иметь новый логотип. Об этом лига сообщила в социальных сетях.

Привычный логотип в форме многоугольника французы решили заменить на стилизованную цифру 1.

Ранее Лига 1 официально объявила, что McDonald's станет новым титульным спонсором чемпионата, заменив Uber Eats. Высший дивизион Франции будет получать 30 миллионов евро ежегодно за сотрудничество с МакДональдзом.

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Источник:
Ligue 1
Опубликовал: Екатерина Власова
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