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Ребрендинг продолжается. Лига 1 представила новый логотип
Начнется новая эра для Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine
Со следующего сезона высший дивизион Франции будет иметь новый логотип. Об этом лига сообщила в социальных сетях.
Привычный логотип в форме многоугольника французы решили заменить на стилизованную цифру 1.
LIGUE 1 24/25. NEW LOGO. NEW ERA. ✨ pic.twitter.com/F3ZOs19zhb— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 27, 2024
Ранее Лига 1 официально объявила, что McDonald's станет новым титульным спонсором чемпионата, заменив Uber Eats. Высший дивизион Франции будет получать 30 миллионов евро ежегодно за сотрудничество с МакДональдзом.
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