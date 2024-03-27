Полузащитнику сборной Франции удалось избежать серьезной травмы

Полузащитнику сборной Франции и "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга избежал серьезной травмы.

Игрок в товарищеском матче против Чили покинул поле в конце первого тайма, хромая. Футболист прошел медицинские обследования, которое диагностировало растяжение связок голеностопа.

Ожидается, что игрок Камавинга вернется в свою команду через несколько дней.