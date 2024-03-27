Франция
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Полузащитнику сборной Франции удалось избежать серьезной травмы
Футболист вернется в команду через несколько дней
Фото: twitter.com/Camavinga
Полузащитнику сборной Франции и "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга избежал серьезной травмы.
Игрок в товарищеском матче против Чили покинул поле в конце первого тайма, хромая. Футболист прошел медицинские обследования, которое диагностировало растяжение связок голеностопа.
Ожидается, что игрок Камавинга вернется в свою команду через несколько дней.
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