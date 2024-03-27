  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент ПСЖ: Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПСЖ: Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов

Франция
Обновлено

Нассер Аль-Хелаифи рассказал о португальских игроках

Президент ПСЖ: Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов

twitter

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи выразил свое восхищение португальскими футболистами и сотрудниками клуба.

"Я очень доволен Гонсало Рамушем, Витиньей, Данило Перейрой, Нуну Мендешем и нашим португальским директором Луишем Кампосом. Я горжусь ими, ведь Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов".

"ПСЖ" сейчас являются лидерами турнирной таблицы Лиги 1, они имеют 59 очков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеПолузащитнику сборной Франции удалось избежать серьезной травмы

По теме
yellow-arrow
Полузащитнику Реала и сборной Франции удалось избежать серьезной травмы
yellow-arrow
Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм
yellow-arrow
Ренн отказался отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Париже
Нассер Аль-Хелаифи Нуну Мендеш Гонсалу Рамуш Витиньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости