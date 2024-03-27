Франция
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Президент ПСЖ: Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов
Нассер Аль-Хелаифи рассказал о португальских игроках
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи выразил свое восхищение португальскими футболистами и сотрудниками клуба.
"Я очень доволен Гонсало Рамушем, Витиньей, Данило Перейрой, Нуну Мендешем и нашим португальским директором Луишем Кампосом. Я горжусь ими, ведь Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов".
"ПСЖ" сейчас являются лидерами турнирной таблицы Лиги 1, они имеют 59 очков.
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