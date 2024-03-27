Президент ПСЖ: Португалия - великая футбольная страна, которая всегда дарит много талантов

00:15 Национальная сборная Украины Кополовец: Раньше в Барсе были Месси, Хави, Иньеста и соперники не знали, от кого ожидать опасности. У нас сейчас так могут сыграть Довбик, Мудрик, Судаков, Цыганков, Яремчук, Зинченко