ПСЖ планирует построить новый стадион

Французский "Пари Сен-Жермен" стремится построить новый стадион.

Генеральный секретарь "ПСЖ" Жан-Пьер Шоле направил письмо в Управление по вопросам планирования и застройки города (SDRIF-E), в котором говорится о том, что клуб стремится изучить все возможные варианты для строительства нового стадиона в радиусе 20 км от Парижа.

В письме Шоле также просит SDRIF-E зарезервировать участок площадью 50 гектаров для строительства новой игровой площадки.