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ПСЖ планирует построить новый стадион
Французский клуб будет тщательно изучать все возможные варианты для строительства
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" стремится построить новый стадион.
Генеральный секретарь "ПСЖ" Жан-Пьер Шоле направил письмо в Управление по вопросам планирования и застройки города (SDRIF-E), в котором говорится о том, что клуб стремится изучить все возможные варианты для строительства нового стадиона в радиусе 20 км от Парижа.
В письме Шоле также просит SDRIF-E зарезервировать участок площадью 50 гектаров для строительства новой игровой площадки.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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