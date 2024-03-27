Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм
Хорошие новости для французского клуба
DAZN
Игроки "ПСЖ" вингер Марко Асенсио и защитник Маркиньос вернулись к тренировкам с командой.
Маркиньос пропустил несколько матчей из-за рецидива травмы ахилла, которую он получил в феврале в матче против "Нанта".
Марко Асенсио получил мышечную травму в начале марта, из-за чего пропустил 5 поединков "ПСЖ". Однако сейчас испанский вингер вернулся к полноценным тренировкам, как и Маркиньос.
Читайте такжеПроцесс продажи ФК Монако приостановлен
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией
- Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
- Вот это дебют! Лидер Байера открыл счет голам за Бундестим на 1-й минуте матча с Францией
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн