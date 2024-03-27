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Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм

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Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм

DAZN

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Игроки "ПСЖ" вингер Марко Асенсио и защитник Маркиньос вернулись к тренировкам с командой.

Маркиньос пропустил несколько матчей из-за рецидива травмы ахилла, которую он получил в феврале в матче против "Нанта".

Марко Асенсио получил мышечную травму в начале марта, из-за чего пропустил 5 поединков "ПСЖ". Однако сейчас испанский вингер вернулся к полноценным тренировкам, как и Маркиньос.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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