Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм

Игроки "ПСЖ" вингер Марко Асенсио и защитник Маркиньос вернулись к тренировкам с командой.

Маркиньос пропустил несколько матчей из-за рецидива травмы ахилла, которую он получил в феврале в матче против "Нанта".

Марко Асенсио получил мышечную травму в начале марта, из-за чего пропустил 5 поединков "ПСЖ". Однако сейчас испанский вингер вернулся к полноценным тренировкам, как и Маркиньос.