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Процесс продажи ФК Монако приостановлен

Франция

Продажа французского клуба - маловероятна

Процесс продажи ФК Монако приостановлен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке клуба Лиги 1 "Монако".

Но пока процесс продажи приостановлен, поскольку переговоры зашли в тупик. Маловероятно, что продажа будет завершена до конца этого сезона.

Отметим, что "Монако" - не единственная команда Лиги 1, к которой Саудовская Аравия проявляла интерес. Несколько лет назад аравийцы интересовались "Марселем".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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