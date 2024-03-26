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Процесс продажи ФК Монако приостановлен
Продажа французского клуба - маловероятна
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке клуба Лиги 1 "Монако".
Но пока процесс продажи приостановлен, поскольку переговоры зашли в тупик. Маловероятно, что продажа будет завершена до конца этого сезона.
Отметим, что "Монако" - не единственная команда Лиги 1, к которой Саудовская Аравия проявляла интерес. Несколько лет назад аравийцы интересовались "Марселем".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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