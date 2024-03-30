Энрике: Игроки ПСЖ могут принять участие в Олимпиаде-2024, но мы должны защищать права клуба

Накануне матча "ПСЖ" против "Марселя" главного тренера парижан Луиса Энрике спросили, есть ли возможность позволить игрокам команды принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

"Я не владею футболистами, они имеют контракт с клубом. Очевидно, что после того, как я однажды выиграл Олимпийские игры в моей стране, в Барселоне, было бы странно с моей стороны не допустить игроков к участию...

Существует также свобода игрока. Я достаточно открыт, но мы должны защищать права клуба, и я здесь для того, чтобы защищать права своего клуба".