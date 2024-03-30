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Энрике: Игроки ПСЖ могут принять участие в Олимпиаде-2024, но мы должны защищать права клуба

Франция
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Луис ответил на вопросы журналиста

Энрике: Игроки ПСЖ могут принять участие в Олимпиаде-2024, но мы должны защищать права клуба

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Накануне матча "ПСЖ" против "Марселя" главного тренера парижан Луиса Энрике спросили, есть ли возможность позволить игрокам команды принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

"Я не владею футболистами, они имеют контракт с клубом. Очевидно, что после того, как я однажды выиграл Олимпийские игры в моей стране, в Барселоне, было бы странно с моей стороны не допустить игроков к участию...

Существует также свобода игрока. Я достаточно открыт, но мы должны защищать права клуба, и я здесь для того, чтобы защищать права своего клуба".

Отметим, что поскольку Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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