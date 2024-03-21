Луис Энрике рассказал, может ли он вернуться в Барселону

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", рассказал, может ли он вернуться в "Барселону".

"Вернуться в "Барсу"? Я всегда хотел бы, чтобы однажды это произошло, "Барса" много значит для меня, но это маловероятно.

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Я уважаю свой контракт в "ПСЖ", поскольку у нас есть важный проект, который нужно развивать, и я не буду разрывать соглашение. Ни за что".

Напомним, что Энрике возглавлял "Барселону" с июля 2014-го по июнь 2017-го.