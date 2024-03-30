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Энрике - о контракте Мбаппе: Он еще ничего не объявил, он может передумать

Франция
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Луис надеется, что французский форвард останется в клубе

Энрике - о контракте Мбаппе: Он еще ничего не объявил, он может передумать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике выразил надежду, что Килиан Мбаппе все-таки решит остаться в парижском клубе.

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"Я надеюсь, что Мбаппе останется в ПСЖ. Он еще ничего не объявил... он может передумать, не так ли?".

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"Представьте, если мы выиграем четыре титула, а Мбаппе решит остаться с нами... почему нет?", - добавил Энрике.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом, и он может свободно перейти в любой клуб. Сейчас игрока связывают с мадридским "Реалом".

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Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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