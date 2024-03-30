Энрике - о контракте Мбаппе: Он еще ничего не объявил, он может передумать

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике выразил надежду, что Килиан Мбаппе все-таки решит остаться в парижском клубе.

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"Я надеюсь, что Мбаппе останется в ПСЖ. Он еще ничего не объявил... он может передумать, не так ли?".

"Представьте, если мы выиграем четыре титула, а Мбаппе решит остаться с нами... почему нет?", - добавил Энрике.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом, и он может свободно перейти в любой клуб. Сейчас игрока связывают с мадридским "Реалом".