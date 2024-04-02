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Технический директор Монако может присоединиться к клубу MLS - Инсайдер
Продолжаются переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Технический директор "Монако" Карлос Авинья близок к переходу в клуб MLS "Сан-Диего".
По информации Фабрицио Романо, переговоры находятся на заключительном этапе и вскоре будут завершены.
Авинья присоединился к "Монако" лишь в августе прошлого года. До этого 33-летний мексиканец работал спортивным директором в клубе "Серкль Брюгге".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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