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Технический директор Монако может присоединиться к клубу MLS - Инсайдер

Франция

Продолжаются переговоры

Технический директор Монако может присоединиться к клубу MLS - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Технический директор "Монако" Карлос Авинья близок к переходу в клуб MLS "Сан-Диего".

По информации Фабрицио Романо, переговоры находятся на заключительном этапе и вскоре будут завершены.

Авинья присоединился к "Монако" лишь в августе прошлого года. До этого 33-летний мексиканец работал спортивным директором в клубе "Серкль Брюгге".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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