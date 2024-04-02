Кубок Франции, 1/2 финала

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Валансьен 3:0

Голы: Ляказетт 51 (п), 57, Орбан 75

Лион: Лукас Перри, Мата (Мэйтленд-Найлз, 80), Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Матич (Шерки, 72), Мангаля (Толиссо, 56), Какре, Бенрахма, Ляказетт (Орбан, 72), Нуама (Балде, 80)

Валансьен: Луше, Ленге (Эль-Амри, 72), Кюффо, Вауденберг, Бассе, Кнокерт, Массон (Фламарион, 80), Мурсу (Бансе, 72), Хамаш, Дукуре (Бутутау, 80), Лилепо

С четвёртой попытки "Лион" таки пробился в финал Кубка Франции. В последние годы "ткачи" стабильно доходили до полуфинала, но всё время оставались в шаге от решающего поединка. И если вылет от "Ренна" и ПСЖ понять можно, то вот после фиаско "Нанту" в прошлом сезоне фанаты были в бешенстве. На этот раз не менее скромный "Валансьен" был бит, и бит уверенно.

Аутсайдеру Лиги 2 откровенно повезло уйти с поля без пропущенных до перерыва. Да, "Лион" не так много бил, но почти каждый из их 5 ударов за тайм нёс реальную угрозу. Особенно близки были Чалета-Цар после углового и Нуама после навеса справа. Оба удара головой наносились из пределов вратарской площади, но гостей пронесло.

Впрочем, сразу после перерыва включился Александр Ляказетт. Капитан в дебюте сам подставился под пенальти, который уверенно реализовал. А через 5 минут хитро ускользнул от защитника и после передачи Бенрахмы зарядил в нижний угол что есть силы. Напоследок точку Снял Орбан за четверть часа до финального свистка. 3:0.

Судьба второй путёвки решится в среду в противостоянии ПСЖ и "Ренна". В случае прохода фаворита в финал "Лион" обеспечит себе участие в еврокубках. Через чемпионат туда попасть у них шансов никаких.