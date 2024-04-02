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Кубок Франции. Лион – Валансьен 3:0. Ляказетт выводит ткачей в финал
Дубль Ляказетта решил исход противостояния
Фото: Olympique Lyonnais, Twitter
Кубок Франции, 1/2 финала
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – Валансьен 3:0
Голы: Ляказетт 51 (п), 57, Орбан 75
Лион: Лукас Перри, Мата (Мэйтленд-Найлз, 80), Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Матич (Шерки, 72), Мангаля (Толиссо, 56), Какре, Бенрахма, Ляказетт (Орбан, 72), Нуама (Балде, 80)
Валансьен: Луше, Ленге (Эль-Амри, 72), Кюффо, Вауденберг, Бассе, Кнокерт, Массон (Фламарион, 80), Мурсу (Бансе, 72), Хамаш, Дукуре (Бутутау, 80), Лилепо
С четвёртой попытки "Лион" таки пробился в финал Кубка Франции. В последние годы "ткачи" стабильно доходили до полуфинала, но всё время оставались в шаге от решающего поединка. И если вылет от "Ренна" и ПСЖ понять можно, то вот после фиаско "Нанту" в прошлом сезоне фанаты были в бешенстве. На этот раз не менее скромный "Валансьен" был бит, и бит уверенно.
Аутсайдеру Лиги 2 откровенно повезло уйти с поля без пропущенных до перерыва. Да, "Лион" не так много бил, но почти каждый из их 5 ударов за тайм нёс реальную угрозу. Особенно близки были Чалета-Цар после углового и Нуама после навеса справа. Оба удара головой наносились из пределов вратарской площади, но гостей пронесло.
Впрочем, сразу после перерыва включился Александр Ляказетт. Капитан в дебюте сам подставился под пенальти, который уверенно реализовал. А через 5 минут хитро ускользнул от защитника и после передачи Бенрахмы зарядил в нижний угол что есть силы. Напоследок точку Снял Орбан за четверть часа до финального свистка. 3:0.
Судьба второй путёвки решится в среду в противостоянии ПСЖ и "Ренна". В случае прохода фаворита в финал "Лион" обеспечит себе участие в еврокубках. Через чемпионат туда попасть у них шансов никаких.
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