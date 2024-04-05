Лига 1. 28-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Марсель 3:1

Голы: Дэвид 54 (п), Кабелла 71, Гудмундссон 84 – Исмаили 81 (аг)

"Лилль" добыл важную победу в матче против прямого конкурента за еврокубки, нанеся очередное поражение "Марселю". В свете предстоящей непростой игры "Монако" против "Ренна" в субботу у подопечных Паулу Фонсеки есть шансы даже закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. Хотя определяющим в плане борьбы за бронзу наверняка станет личная встреча с "монегасками" в конце месяца.

"Лилль" привычно забрал себе мяч с первых минут, но ничего выжать из этого не удавалось. Болельщиков на "Пьер Моруа" ждал крайне пресный на моменты первый тайм с показателем ожидаемых менее половины гола на двоих. По сути до перерыва кроме неплохо удара Жегровы на точность в дебюте не было ничего. У "Марселя" с той же точки ответил Луис Энрике.

В итоге именно Энрике позволил матчу оживиться. Его неудачная передача назад в начале второй половины позволила Дэвиду выбежать в атаку 2 в 2. Джонатан решил обыграть Жиго 1 в 1 и вырваться на вратаря, но защитник помешал этому ценой фола. В итоге сам же канадец с точки открыл счёт. Ещё через 15 минут "Марсель" ужасно сыграл в переходной фазе, снова потеряв мяч у своих ворот. Всё это привело к моменту свободы для Кабелла, и Реми фирменным обводящим ударом удвоил перевес.

Впрочем, "Лилль" как всегда ждали проблемы с сохранением перевеса. Уже через пару минут "доги" пропустили контратаку, в ходе которой Обамеянг вырвался на простор. Буквально в следующей атаке Обамеянг снова накажет соперника за высокую линию защиты, и после серии рикошетов мяч от Исмаили залетит в сетку ворот хозяев поля.

Понравилось, как парни Фонсеки отреагировали на эту оплошность. Собрались и не дали сопернику создать возможность для камбека. Внимательно отыграли в обороне. А главное забили ещё раз, в очередной раз подав "Марселю" пример в плане игры в переходных фазах и контрпрессинга. В итоге Гудмундссон поставил точку после затяжной атаки, которую он сам и создал. 3:1.

Лилль: Шевалье – Сантуш, Йоро, Алессандро, Исмаили – Андре, Бенталеб, Харальдссон (Унас, 88) – Жегрова (Диаките, 88), Дэвид, Кабелла (Гудмундссон, 78)

Марсель: Лопес – Гарсия, Жиго, Балерди, Мерлен – Верету, Гуйе (Кондогбиа, 65), Унаи (Ндиай, 65) – Луис Энрике (Пеми, 65), Обамеянг, Харит (Корреа, 83)