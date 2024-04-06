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Обиделись? ПСЖ не хочет оставлять в клубе брата Мбаппе
Ранее в прессе сообщалось, что решение Килиана не повлияет на карьерные перспективы Этана
Фото - Joly Victor / ABACA
Лидер парижан после продолжительной саги все же покидает столицу Франции. Руководство "ПСЖ" пока не будет спешить с продолжением сотрудничества с 17-летним братом звездного нападающего.
Хотя ранее в СМИ отмечали, что это две разные истории, которые между собой не будут связывать, несмотря на родственные связи.
Тем не менее, если Этан все же не сможет продолжать выступления в системе ПСЖ, то ему смогут найти другие варианты. Есть уже опции как в Германии, так и на родине. В этом сезоне юный футболист выходил на поле в трех поединках в Лиге 1 и Кубке Франции.
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