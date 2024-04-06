Обиделись? ПСЖ не хочет оставлять в клубе брата Мбаппе

Лидер парижан после продолжительной саги все же покидает столицу Франции. Руководство "ПСЖ" пока не будет спешить с продолжением сотрудничества с 17-летним братом звездного нападающего.

Хотя ранее в СМИ отмечали, что это две разные истории, которые между собой не будут связывать, несмотря на родственные связи.

Тем не менее, если Этан все же не сможет продолжать выступления в системе ПСЖ, то ему смогут найти другие варианты. Есть уже опции как в Германии, так и на родине. В этом сезоне юный футболист выходил на поле в трех поединках в Лиге 1 и Кубке Франции.