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Маркиньос: Я был бы очень рад провести остальную свою карьеру в ПСЖ

Франция

Повесить бутсы на гвоздь тоже хотел бы в Париже

Маркиньос: Я был бы очень рад провести остальную свою карьеру в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник и капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал, планирует ли оставаться в клубе.

“Я вижу свое будущее здесь, у ПСЖ. Эта футболка, этот клуб, этот город – мой дом.

Я готов помочь любым возможным способом, и я был бы очень рад провести остальную часть своей карьеры в ПСЖ.

Да, уйти на пенсию здесь было бы неплохо”, - сказал Маркиньос.

Бразилец находится в ПСЖ с 2013 года. Тогда парижане его выкупили у “Ромы” за 31,4 миллиона евро.

Контракт защитника рассчитан до лета 2028 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 55 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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