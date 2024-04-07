Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркиньос: Я был бы очень рад провести остальную свою карьеру в ПСЖ
Повесить бутсы на гвоздь тоже хотел бы в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник и капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал, планирует ли оставаться в клубе.
“Я вижу свое будущее здесь, у ПСЖ. Эта футболка, этот клуб, этот город – мой дом.
Я готов помочь любым возможным способом, и я был бы очень рад провести остальную часть своей карьеры в ПСЖ.
Да, уйти на пенсию здесь было бы неплохо”, - сказал Маркиньос.
Бразилец находится в ПСЖ с 2013 года. Тогда парижане его выкупили у “Ромы” за 31,4 миллиона евро.
Контракт защитника рассчитан до лета 2028 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Победы Зинченко и Миколенко, поражение Трубина в чемпионском дерби и исторический триумф Атлетика. Главные новости за 6-е апреля
- Атлетик Бильбао в серии пенальти выиграл Кубок Испании-2024
- NaVi запретили для s1mple участвовать в шоу-матче с россиянами
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО