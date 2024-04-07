Маркиньос: Я был бы очень рад провести остальную свою карьеру в ПСЖ

Центральный защитник и капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал, планирует ли оставаться в клубе.

“Я вижу свое будущее здесь, у ПСЖ. Эта футболка, этот клуб, этот город – мой дом.

Я готов помочь любым возможным способом, и я был бы очень рад провести остальную часть своей карьеры в ПСЖ.

Да, уйти на пенсию здесь было бы неплохо”, - сказал Маркиньос.