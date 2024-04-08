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Асенсио: ПСЖ хочет завоевать все трофеи в этом сезоне
Испанский хавбек - о перспективах парижан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Асенсио поделился мыслями о целях своей команды в нынешнем сезоне.
"У нас отличная команда. Мы осознаем, что поставлено на карту. Мы на правильном пути, у нас отличная связь с болельщиками.
Сейчас наступает самая важная часть сезона и заключительный отрезок Лиги 1. Мы дошли до финала Кубка, и теперь нам хочется достичь успеха и в Лиге чемпионов. Мы полностью сосредоточены на достижении наших целей", - приводит слова испанца AS.
Напомним, 10 апреля "ПСЖ" проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
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