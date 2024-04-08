  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Асенсио: ПСЖ хочет завоевать все трофеи в этом сезоне
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Асенсио: ПСЖ хочет завоевать все трофеи в этом сезоне

Франция

Испанский хавбек - о перспективах парижан

Асенсио: ПСЖ хочет завоевать все трофеи в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Асенсио поделился мыслями о целях своей команды в нынешнем сезоне.

"У нас отличная команда. Мы осознаем, что поставлено на карту. Мы на правильном пути, у нас отличная связь с болельщиками.

Сейчас наступает самая важная часть сезона и заключительный отрезок Лиги 1. Мы дошли до финала Кубка, и теперь нам хочется достичь успеха и в Лиге чемпионов. Мы полностью сосредоточены на достижении наших целей", - приводит слова испанца AS.

Напомним, 10 апреля "ПСЖ" проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Нант – Лион 1:3. Канареек оставили ни с чем
yellow-arrow
Брест 37 лет назад занял рекордное 8 место. Сейчас команда на второй позиции
yellow-arrow
Лига 1. Брест ввязался в безумную перестрелку, Ницца выбывает из гонки за ЛЧ
Марко Асенсио Пари Сен-Жермен “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости