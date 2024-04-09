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ПСЖ видит в Кварацхелии замену Мбаппе - Наполи уже выставил ценник за вингера
Не менее ста миллионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" заинтересованы в возможности приобретения звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Как сообщает Il Mattino, "ПСЖ" видит в грузинском вингере качественное усиление своей атакующей линии и достойную замену для Килиана Мбаппе, который покинет столичный клуб этим летом.
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"Наполи", в свою очередь, готов расстаться с Хвичей за сумму в 100 миллионов евро. Отмечается, что в числе претендентов на 23-летнего футболиста также числится "Барселона".
Напомним, ранее сообщалось, что
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