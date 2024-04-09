ПСЖ видит в Кварацхелии замену Мбаппе - Наполи уже выставил ценник за вингера

"Пари Сен-Жермен" заинтересованы в возможности приобретения звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает Il Mattino, "ПСЖ" видит в грузинском вингере качественное усиление своей атакующей линии и достойную замену для Килиана Мбаппе, который покинет столичный клуб этим летом.

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"Наполи", в свою очередь, готов расстаться с Хвичей за сумму в 100 миллионов евро. Отмечается, что в числе претендентов на 23-летнего футболиста также числится "Барселона".