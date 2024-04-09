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ПСЖ видит в Кварацхелии замену Мбаппе - Наполи уже выставил ценник за вингера

Франция

Не менее ста миллионов

ПСЖ видит в Кварацхелии замену Мбаппе - Наполи уже выставил ценник за вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" заинтересованы в возможности приобретения звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает Il Mattino, "ПСЖ" видит в грузинском вингере качественное усиление своей атакующей линии и достойную замену для Килиана Мбаппе, который покинет столичный клуб этим летом.

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"Наполи", в свою очередь, готов расстаться с Хвичей за сумму в 100 миллионов евро. Отмечается, что в числе претендентов на 23-летнего футболиста также числится "Барселона".

Напомним, ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово предложить Кварацхелии новый контракт (до 2028 или 2029 года) с трёхкратным увеличением заработной платы: с 1,5 млн евро до 4,5 чистыми за сезон.

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Наполи Килиан Мбаппе трансфер Хвича Кварацхелия “ПСЖ”
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Источник:
CN24
Опубликовал: Александр Бураков
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