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Луис Энрике - о матче ЛЧ против Барселоны: Я хочу, чтобы моя команда победила

Франция

Наставник ПСЖ выступил на пресс-конференции

Луис Энрике - о матче ЛЧ против Барселоны: Я хочу, чтобы моя команда победила

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны"

"Мы счастливы играть на таком уровне, и мы хотим попасть в полуфинал. Хочу хорошо выполнить свою работу. Я хочу, чтобы моя команда выиграла этот матч. Я хочу показать им и себе, что как профессионал я на самом высоком уровне. А для этого надо победить "Барсу".

Поединок ЛЧ "ПСЖ" - "Барселона" состоится 10 апреля. Старт - в 22:00.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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