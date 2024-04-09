Луис Энрике - о матче ЛЧ против Барселоны: Я хочу, чтобы моя команда победила

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны"

"Мы счастливы играть на таком уровне, и мы хотим попасть в полуфинал. Хочу хорошо выполнить свою работу. Я хочу, чтобы моя команда выиграла этот матч. Я хочу показать им и себе, что как профессионал я на самом высоком уровне. А для этого надо победить "Барсу".