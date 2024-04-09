Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Энрике - о матче ЛЧ против Барселоны: Я хочу, чтобы моя команда победила
Наставник ПСЖ выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны"
"Мы счастливы играть на таком уровне, и мы хотим попасть в полуфинал. Хочу хорошо выполнить свою работу. Я хочу, чтобы моя команда выиграла этот матч. Я хочу показать им и себе, что как профессионал я на самом высоком уровне. А для этого надо победить "Барсу".
Поединок ЛЧ "ПСЖ" - "Барселона" состоится 10 апреля. Старт - в 22:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру
- Курт Волкер рассказал, когда Конгресс США проголосует за помощь Украине в размере 61 млрд долларов
- Кейн возвращается на Эмирейтс. Арсенал – Бавария. Прогноз матча 1/4 ЛЧ на 09.04.2024
- Реал – Сити, ПСЖ – Барса и репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн