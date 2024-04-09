Энрике: Я не знаю такого тренера как Хави Эрнандес

Луис Энрике, наставник "ПСЖ", рассказал о том, что поддержка болельщиков на стадионе является очень важной.

"Я не знаю такого тренера как Хави. Я знаю его как игрока, я очень хорошо знаю клуб. Это очень особенный матч для меня, из-за прошлого, из-за опыта, который я там получил. Я готов и сделаю все возможное для своей команды", - добавил Луис.