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Энрике: Я не знаю такого тренера как Хави Эрнандес
Наставник ПСЖ поделился своими мыслями относительно предстоящей игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Энрике, наставник "ПСЖ", рассказал о том, что поддержка болельщиков на стадионе является очень важной.
"Поддержка наших болельщиков будет жизненно важной. В матче будут тяжелые моменты и зрители нам не помешают".
"Я не знаю такого тренера как Хави. Я знаю его как игрока, я очень хорошо знаю клуб. Это очень особенный матч для меня, из-за прошлого, из-за опыта, который я там получил. Я готов и сделаю все возможное для своей команды", - добавил Луис.
Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00.
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