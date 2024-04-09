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Энрике: Я не знаю такого тренера как Хави Эрнандес

Франция

Наставник ПСЖ поделился своими мыслями относительно предстоящей игры

Энрике: Я не знаю такого тренера как Хави Эрнандес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Энрике, наставник "ПСЖ", рассказал о том, что поддержка болельщиков на стадионе является очень важной.

"Поддержка наших болельщиков будет жизненно важной. В матче будут тяжелые моменты и зрители нам не помешают".

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"Я не знаю такого тренера как Хави. Я знаю его как игрока, я очень хорошо знаю клуб. Это очень особенный матч для меня, из-за прошлого, из-за опыта, который я там получил. Я готов и сделаю все возможное для своей команды", - добавил Луис.

Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00.

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Хави Эрнандес Барселона Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
yardbarker
Опубликовал: Екатерина Власова
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