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Маркиньос стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за ПСЖ

Франция
Обновлено

Маркиньос вышел в стартовом составе в матче ЛЧ

Маркиньос стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за ПСЖ

DAZN

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Капитан "ПСЖ" Маркиньос установил новый рекорд клуба по количеству сыгранных матчей.

Защитник сыграл в составе команды 436 матчей.

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Сегодня, 10 апреля, Маркиньос вышел в стартовом составе за "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов против "Барселоны".

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Источник:
Opta Jean
Опубликовал: Екатерина Власова
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