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Маркиньос стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за ПСЖ
Маркиньос вышел в стартовом составе в матче ЛЧ
DAZN
Капитан "ПСЖ" Маркиньос установил новый рекорд клуба по количеству сыгранных матчей.
Защитник сыграл в составе команды 436 матчей.
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Сегодня, 10 апреля, Маркиньос вышел в стартовом составе за "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов против "Барселоны".
436 - Ils sont devenus les joueurs les plus capés du Paris SG au fil du temps...— OptaJean (@OptaJean) April 10, 2024
11/10/1977 - François M'Pelé (164 matches)
18/08/1979 - Eric Renaut (218)
27/05/1983 - Jean-Marc Pilorget (291)
10/04/2024 - Marquinhos (436)
Capitaine. #PSGFCB pic.twitter.com/gpGOM2Vagi
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Источник:Opta Jean
Опубликовал: Екатерина Власова
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