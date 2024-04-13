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Часть игроков продать, часть включить в сделку. ПСЖ придумал план как приобрести Виктора Осимхена

Франция
Обновлено

Идея Луиша Кампуша

Часть игроков продать, часть включить в сделку. ПСЖ придумал план как приобрести Виктора Осимхена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" продолжает проявлять заинтересованность до Виктора Осимхена, сообщает TuttoMercatoWeb.

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По имеющеся информации, "ПСЖ" не хочет выплачивать отступные в размере 120 миллионов евро, которые прописанных в контракте нигерийского нападающего. Вместо этого "парижане" готовые включить в сделку полузащитника Карлоса Солера и крайнего нападающего Марко Асенсио, а Лукаса Бералдо и Ли Кана Ина продать или отправить в аренду, чтобы снизить объем выплат.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Источник:
Tutto Mercato Web
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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