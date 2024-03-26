Челси нацелился на лучшего бомбардира Наполи

Время пребывания Виктора Осимхена в "Наполи" подходит к концу, итальянцы готовы принимать предложения от других клубов.

Издание Il Mattino сообщает, что лондонский "Челси" летом попытается договориться о трансфере форварда. Но известно, что Виктор хотел бы играть в "ПСЖ".

У Осимхена контракт с "Наполи" истекает в июне 2026 года.