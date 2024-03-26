  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси нацелился на лучшего бомбардира Наполи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси нацелился на лучшего бомбардира Наполи

Англия

Сейчас будущее игрока неизвестно

Челси нацелился на лучшего бомбардира Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Время пребывания Виктора Осимхена в "Наполи" подходит к концу, итальянцы готовы принимать предложения от других клубов.

Издание Il Mattino сообщает, что лондонский "Челси" летом попытается договориться о трансфере форварда. Но известно, что Виктор хотел бы играть в "ПСЖ".

У Осимхена контракт с "Наполи" истекает в июне 2026 года.

Читайте такжеНаполи ищет нового тренера. В шорт-листе - три кандидата
По теме
yellow-arrow
Хавбек Ньюкасла получил травму и выбыл на несколько недель
yellow-arrow
Мудрик прошел тест на знание мест рождения своих одноклубников
yellow-arrow
Отец Луиса Диаса: Ливерпуль был более решительным, чем Реал и Атлетико
Челси (Лондон) Наполи Пари Сен-Жермен Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Mattino
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости