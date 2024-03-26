Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси нацелился на лучшего бомбардира Наполи
Сейчас будущее игрока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Время пребывания Виктора Осимхена в "Наполи" подходит к концу, итальянцы готовы принимать предложения от других клубов.
Издание Il Mattino сообщает, что лондонский "Челси" летом попытается договориться о трансфере форварда. Но известно, что Виктор хотел бы играть в "ПСЖ".
У Осимхена контракт с "Наполи" истекает в июне 2026 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Il Mattino
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Двадцать два из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Манчестер Юнайтед воспитывает очередную звезду. Второй Роналду или все-таки просто Гарначо
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн