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Наполи ищет нового тренера. В шорт-листе - три кандидата

Италия

Главный фаворит - Винченцо Итальяно

Наполи ищет нового тренера. В шорт-листе - три кандидата

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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У "Наполи" нашли тренера, который возглавит команду в следующем сезоне. Об этом сообщает Calciomercato.

По имеющеюся информации, тренер который сейчас возглавляет "Наполи", а именно Франческо Кальцона не будет управлять командой в следующем сезоне, вместо него придет Винченцо Итальяно, на текущий момент он - главный тренер "Фиорентины". Но если с Винченцо Италиано не получится, "Наполи" будет рассматривать Раффаэле Палладино и Франческо Фариоли.

Напомним, "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, после 29 туров они набрали 45 очков.

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Наполи Винченцо Итальяно
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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