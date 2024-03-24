Наполи ищет нового тренера. В шорт-листе - три кандидата

У "Наполи" нашли тренера, который возглавит команду в следующем сезоне. Об этом сообщает Calciomercato.

По имеющеюся информации, тренер который сейчас возглавляет "Наполи", а именно Франческо Кальцона не будет управлять командой в следующем сезоне, вместо него придет Винченцо Итальяно, на текущий момент он - главный тренер "Фиорентины". Но если с Винченцо Италиано не получится, "Наполи" будет рассматривать Раффаэле Палладино и Франческо Фариоли.

Напомним, "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, после 29 туров они набрали 45 очков.