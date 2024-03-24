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Наполи ищет нового тренера. В шорт-листе - три кандидата
Главный фаворит - Винченцо Итальяно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У "Наполи" нашли тренера, который возглавит команду в следующем сезоне. Об этом сообщает Calciomercato.
По имеющеюся информации, тренер который сейчас возглавляет "Наполи", а именно Франческо Кальцона не будет управлять командой в следующем сезоне, вместо него придет Винченцо Итальяно, на текущий момент он - главный тренер "Фиорентины". Но если с Винченцо Италиано не получится, "Наполи" будет рассматривать Раффаэле Палладино и Франческо Фариоли.
Напомним, "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, после 29 туров они набрали 45 очков.
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