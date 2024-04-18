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Барселона хочет продолжить сотрудничество со своим опорником - Инсайдер

Франция

Клуб не хочет отпускать своего игрока

Барселона хочет продолжить сотрудничество со своим опорником - Инсайдер

FC Barcelona Players

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"Барселона Б" хочет продолжить сотрудничать со своим опорным полузащитником Марком Касадо.

По информации Фабрицио Романо, клуб уже начал переговоры с игроком по поводу нового контракта. "Барселона Б" хочет подписать трехлетнее соглашение до июня 2027 года.

Марк за свой клуб во всех турнирах этого сезона отдал один ассист в 25 матчах.

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Барселона Барселона Б
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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