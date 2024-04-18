Барселона хочет продолжить сотрудничество со своим опорником - Инсайдер

"Барселона Б" хочет продолжить сотрудничать со своим опорным полузащитником Марком Касадо.

По информации Фабрицио Романо, клуб уже начал переговоры с игроком по поводу нового контракта. "Барселона Б" хочет подписать трехлетнее соглашение до июня 2027 года.

Марк за свой клуб во всех турнирах этого сезона отдал один ассист в 25 матчах.