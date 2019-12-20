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Боруссия намерена подписать форварда Наполи, но итальянцы выступают против

Германия
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Ожесточенное сражение за результативного бельгийца

Боруссия намерена подписать форварда Наполи, но итальянцы выступают против
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Дортмундская "Боруссия" рассматривает вариант с подписанием Дриса Мертенса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Основной форвард команды Пако Алькасер не демонстрирует стабильные показатели в текущем сезоне, а потому "шмелям" нужен запасной вариант. Они хотят совершить трансфер в январе.

У бельгийца контракт с "Наполи" заканчивается летом 2020 и итальянцы намеренны продлить соглашение. Они предложили Мертенсу новое соглашение, которое будет расчитано до 2022 года. Зарплата футболиста будет равна 4 миллионам в год.

Напомним, что также Дрис имеет очень заманчивое предложение от китайского клуба.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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