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Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией

Германия
(4 голосов)

"Шмели" взрывают трансферный рынок и покупают вундеркинда за 20 млн евро

Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией
Новина українською

Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд перешел в дортмудскую "Боруссию".

19-летний форвард подписал контракт со "шмелями" до июня 2024 года. Сообщается, что уже 4 января норвежец отправиться на сборы в Испанию вместе с новой командой.

По информации СМИ, в частности Kicker, трансфер молодого футболиста обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

В нынешнем розыграше Лиги Чемпионов Холанд отметился 8 забитыми мячами в 5 матчах. Больше только у нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски - поляк забил 10 голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Эрлинг Холанд
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(4 голосов)
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Комментарии (5)
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beatles (Крыжополь)
29.12.2019 в 17:42
"...нынешнем розыграше..." Блиииин, ну серьезно, вы там уже неделю бухаете что ли? Редактор, тут 20 слов и в них ошибки восьмиклассников! Заставляйте писать статью в ворде, другого выхода нет. Или уже как великий клуб вы четко обозначаете свое место в журналистике?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.12.2019 в 17:31
всех наипал)))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.12.2019 в 17:12
Молодец, парень! Сделал всё так, будто меня прочитал вчера здесь! Чему бы его научили в Ювентусе? Защитной системе катеначчо? Или победам с помощью арбитров? Это не тот путь, который доведет до совершенства талант! А вот в Дортмунде умеют работать и раскрывать молодые таланты! Удачи этому парню!
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SERG DIAGER (Сумы)
29.12.2019 в 17:34
Як на мене, краще б в РБ Зальцбург. Дійсно атакуюча команда, претендент на чемпіонство, плей - офф ЛЧ. Нагельсманн дав би йому більше науки , ніж Фавр. Хоча згоден, краще ніж Ювентус, Барса , Реал та інші.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.12.2019 в 17:39
Полностью согласен. Фактор тренера очень важен. Фавр балансирует на увольнение, а у Нагельсманна полное доверие. Но я не знаю, Лейпциг участвовал в "аукционе" или нет....
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