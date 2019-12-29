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Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией
"Шмели" взрывают трансферный рынок и покупают вундеркинда за 20 млн евро
Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд перешел в дортмудскую "Боруссию".
19-летний форвард подписал контракт со "шмелями" до июня 2024 года. Сообщается, что уже 4 января норвежец отправиться на сборы в Испанию вместе с новой командой.
По информации СМИ, в частности Kicker, трансфер молодого футболиста обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.
В нынешнем розыграше Лиги Чемпионов Холанд отметился 8 забитыми мячами в 5 матчах. Больше только у нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски - поляк забил 10 голов.
???? Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019