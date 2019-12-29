Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией

Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд перешел в дортмудскую "Боруссию".

19-летний форвард подписал контракт со "шмелями" до июня 2024 года. Сообщается, что уже 4 января норвежец отправиться на сборы в Испанию вместе с новой командой.

По информации СМИ, в частности Kicker, трансфер молодого футболиста обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

В нынешнем розыграше Лиги Чемпионов Холанд отметился 8 забитыми мячами в 5 матчах. Больше только у нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски - поляк забил 10 голов.