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Аугсбург - Боруссия 3:5. Явление Холанда Бундеслиге

Германия
(2 голосов)

Восемь голов в первом матче Боруссии Дортмунд в 2020 году, три из них от норвежского вундеркинда

Аугсбург - Боруссия 3:5. Явление Холанда Бундеслиге
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Боруссия” проспала первый тайм и проигрывала по ходу матча 0:2 и 1:3, но на 59-й минуте на поле появился Эрлинг Холанд и перевернул игру. После выхода норвежца на поле BVB забил четыре гола за 20 минут, при чем сам Холанд забил три мяча тремя ударами. Абсолютно безумная игра от “Аугсбурга” и “Боруссии” Дортмунд в первом туре после возобновления чемпионата.

Новый год, старые проблемы. Сегодня мы увидели Дортмунд в его худшем и лучшем проявлении. Пассивность и апатия в первом тайме, ужасная игра в защите, грубые ошибки на ровном месте, расточительство Ройса, который мог забить сегодня больше Холанда, но не использовал ни одного своего момента. “Аугсбург” играл просто, прямолинейно, но очень эффективно и заслуженно забил три своих гола. Нидерлехнер дважды оставлял за спиной Хуммельса и Аканджи, а Рихтер забил просто сумасшедший гол. Однако всего этого было. Фавр выложил свой козырь, и “Аугсбург” поплыл.

183 секунды понадобилось Холанду, чтобы забить свой первый гол в Бундеслиге, 20 минут – чтобы оформить хет-трик. Норвежец сыграл 34 минуты в матче, сделал 14 касаний, отдал пять передач, три раза ударил по воротам и забил три гола. Холанду ассистировали Санчо, Азар и Ройс. Потрясающая эффективность и понимание партнеров. Перед возобновлением чемпионата Марко Ройс сказал, что со времен Левандовски у “Боруссии” не было такой “девятки”, как Холанд. Действительно ли это так? Начало очень многообещающе.

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Бундеслига, 18-й тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”, 30660 зрителей

“Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд 3:5

Голы: Нидерлехнер 34, Рихтер 46, Нидерлехнер 55 – Брандт 49, Холанд 59, Санчо 61, Холанд 71, Холанд 79

“Аугсбург”: Коубек – Лихтштайнер, Гауэлеу, Едвай, Макс – Хедира, Байер (Базе 85) – Рихтер, Йенсен (Левен 74), Варгас – Нидерлехнер

“Боруссия”: Бюрки – Пищек (Холанд 56), Хуммельс, Аканджи – Хакими, Витцель, Брандт, Геррейру – Санчо, Ройс, Азар (Рейна 72)

Предупреждение: Брандт 76

Аугсбург - Боруссия 3:5. Явление Холанда Бундеслиге - изображение 2

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Бундеслига Аугсбург Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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nyk (Львов)
18.01.2020 в 19:20
Похоже этот парнишка скоро станет новой звездой мирового футбола вместо стареющих (увы) Месси и Роналду.
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