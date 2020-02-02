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Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

Германия
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22 гола в 20 стартовых турах Бундеслиги

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски повторил достижение легендарного Герда Мюллера, отметившись голом во вчерашнем матче против "Майнца" (3:1).

Для поляка этот гол стал 22-ым в 20 стартовых турах Бундеслиги. За 57-летнюю историю Бундеслиги подобное удавалось только Мюллеру. В сезоне 1972/1973 он также забил 22 мяча в 20 матчах.

Кроме того, этот гол стал для Левандовски 150-м в футболке "Баварии" в чемпионате. Для этого Роберту понадобилось всего 179 матчей, что также является рекордом.

Благодаря вчерашней победе "Бавария" вышла на первое место в Бундеслиге, на очко оторвавшись от "РБ Лейпциг".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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