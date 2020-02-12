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Особая метка Кшиштофа: Пентек получит восьмого тренера за полтора года

Германия
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Получается, Клинсманн изначально был обречен после переезда поляка из Италии?

Особая метка Кшиштофа: Пентек получит восьмого тренера за полтора года
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Вчера, 11 февраля, рулевой "Герты" Юрген Клинсманн объявил об отставке. Пока непонятно, кто официально возглавит берлинский коллектив, но уже понятно, что новый наставник станет восьмым тренером новичка команды Кшиштофа Пентека за полтора сезона.

Летом 2018 года поляк перешел в "Дженоа", оказавшись под началом Давиде Баллардини. В октябре итальянец был уволен, его заменил Иван Юрич, но хорват продержался лишь до декабря и уступил место Чезаре Пранделли.

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В январе прошлого года Пентек перешел в "Милан" Дженнаро Гаттузо – в мае "россонери" возглавил Джампаоло, но Марко был уволен в октябре, кресло тренера занял Стефано Пиоли. Этой зимой Клинсманн стал 7-м тренером для Кшиштофа за пределами Польши. В ближайшее время Пентек получит восьмого специалиста.

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В статье: Герта (Берлин) Кшиштоф Пентек
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