Бавария может продать одного из полузащитников в летнее трансферное окно

Полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо, скорее всего покинет команду по окончании сезона.

По информации одного из журналистов Bild Кристиана Фалька, мюнхенский клуб принял решение расстаться с французом в летнее трансферное окно, чтобы заработать деньги для покупки новых футболистов. Более того, Корентин возглавляет список потенциальных продаж "Баварии".

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 1 гол.