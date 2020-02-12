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Бавария может продать одного из полузащитников в летнее трансферное окно

Германия
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Руководство больше не нуждается в услугах Толиссо

Бавария может продать одного из полузащитников в летнее трансферное окно
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо, скорее всего покинет команду по окончании сезона.

По информации одного из журналистов Bild Кристиана Фалька, мюнхенский клуб принял решение расстаться с французом в летнее трансферное окно, чтобы заработать деньги для покупки новых футболистов. Более того, Корентин возглавляет список потенциальных продаж "Баварии".

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 1 гол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Корентен Толиссо
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