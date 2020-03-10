Новая звезда Бундеслиги. Воспитанник ПСЖ, ставший жертвой финансового Fair Play

Немецкий "РБ Лейпциг" летом приобрел нового тренера: им стал молодой Юлиан Нагельсманн, который пошумел в "Хоффенхайме" и считается одним из самых перспективных специалистов мира. Сейчас его "Лейпциг" идет на третьем месте в Бундеслиге, а в последних матчах "Die Bullen" зажег перспективный французский хавбек Кристофер Нкунку. На его счету четыре голевые передачи за 28 минут матча с "Шальке-04" (0:5), а также ассист в игре с "Байером".

Интересно, что Кристофер Нкунку является продуктом системы катарского проекта "ПСЖ". Даже обладая огромными финансовыми средствами, в Париже понимают, что своя академия также может поставлять в главную команду сильных игроков. Так в клубе засветились сам Нкунку, Адриен Рабьо и Преснель Кимпембе, однако в погоне за популярностью им не всегда удается найти место в родной команде.

Становление

Нкунку родился в Ланьи-сюр-Марн, что в тридцати километрах от Парижа, в конголезской семье. В этой же коммуне родился другой французский игрок – Поль Погба. Однако чемпион мира не был кумиром для Нкунку, который больше ровнялся на Марко Верратти. "Я вдохновлялся его игрой. Он не самый большой, но он точно знает, как использовать свое тело на поле".

Свои первые футбольные шаги он сделал в "Маролье" и "Фонтэйблю", а затем в возрасте тринадцати лет присоединился к академии "ПСЖ". Спустя всего пять лет он начал получать игровое время в команде, которая от и до заполнена звездами мировой величины. Лоран Блан в 2015 году проводил политику привлечения молодых талантов из академии к тренировкам с основной командой. Кристофер так впечатлил тренера, что тот включил его в выездной список игроков, которые отправились на Международный кубок чемпионов. "ПСЖ" победил, а Нкунку принял участие в матчах против "Бенфики" и "Манчестер Юнайтед".

Сезон 15/16 Нкунку дрейфовал между тренировками с основой и игрой за молодежную команду "ПСЖ" в юношеской Лиге чемпионов. Успешным этот сезон получился вместе с командой U19, которая победила в чемпионате Франции своего возраста.

8 декабря 2015 года – начало большой карьеры для француза. В матче против донецкого "Шахтера" (2:0) в Лиге чемпионов он заменил Лукаса Моуру. Это позволило Нкунку стать шестым самым молодым игроком в истории парижского клуба, который сыграл в еврокубке. Только лишь спустя несколько недель после этого события Кристофер подписал свой первый профессиональный контракт.

Он пришел из молодежной команды в помощь нам, учитывая силу "ПСЖ", для молодого игрока это могло создать трудности. Но я заметил легкость его техники и не думаю, что я один был такой. Это приятный сюрприз

Лоран Блан

К основе клуба его подпускали не спеша. Сперва он был игроком ротации, потому выходил на поле лишь в концовках матчей. С каждым новым месяцем уверенность в том, что в будущем он станет игроком основы, росла. Тем более, травмировался Неймар, а Нкунку считался первым после него. Так бы и случилось, если бы не проблемы "ПСЖ". Семьдесят восемь матчей, одиннадцать голов, четыре Суперкубка Франции, три титула Лиги 1, два Кубка Франции – с таким бэкграундом Нкунку прощался с Парижем.

Переезд

К сожалению, для "ПСЖ" и к счастью для других клубов, парижский суперклуб был вынужден летом продавать свои ценные активы. Покупки Неймара и Мбаппе не могли не сказаться на отношении УЕФА к финансовой деятельности парижан – Нкунку вышел на трансферный рынок. 15 миллионов евро – столько заплатил "РБ Лейпциг" за человека, который сходу стал игроком стартового состава и одной из самых ярких звезд этого сезона Бундеслиги. По современным ценам эти деньги – сущие копейки.

Маркус Кроше, спортивный директор "РБ Лейпциг", не скрывал своего удовольствия от этой сделки: "Набор навыков Кристофера Нкунку очень хорошо вписывается в наш профиль. Он динамичный и разносторонний атакующий игрок, и, следовательно, добавит вариативности нашей игре. Мы рады, что этот талантливый игрок выбрал наш клуб, и мы верим, что он поможем нам с его качествами".

Christos Tor gegen Gladbach war einfach nur __________ ! pic.twitter.com/TupY2xsm2g — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 8, 2020

"Я действительно счастлив носить футболку "Лейпцига". Я много слышал о клубе и уверен, что здешний футбол меня устраивает. Я уже знаю многих своих товарищей по команде – с Огюстеном мы играли в Париже, с Упамекано и Мукиеле – в сборной Франции U-21. Потому я настроен оптимистично", – слова самого игрока. И он действительно не прогадал с выбором клуба. Сильное французское "лобби" помогло ему быстро адаптироваться на новом месте и сходу давать результат.

Аналоги в Бундеслиге

Официальный сайт Бундеслиги считает, что Кристофер Нкунку по своим параметрам похож на Юлиана Брандта, бывшего игрока "Байера" и нынешнего игрока дортмундской "Боруссии". В прошлом сезоне Брандт записал в свой актив семь голов и одиннадцать передач, прежде чем оказаться в немецком топ-клубе. Как и Брандт, Нкунку начинал свою карьеру в качестве вингера, но позже тренеры пришли к выводу, что он полезнее и эффективнее в центре поля.

Стиль игры

Чаще всего Нкунку выполнял роль центрального полузащитника, но Унаи Эмери, тогдашний тренер "ПСЖ", видел в молодом парне, обладающем впечатляющим дриблингом, более близкую к атаке роль – атакующего хавбека. Он должен был быть связующим звеном между созидающими полузащитниками и группой атаки, придумывая какие-то нестандартные решения. Немудрено, что передвижение Кристофера ближе к чужим воротам вылилось в забитые голы и голевые передачи.

Юлиан Нагельсманн является сторонником схемы 3-4-1-2. В прошлые годы "Die Roten Bullen" играли по схеме 4-4-2, а главным вопросом с приходом Юлиана в "РБ Лейпциг" было - кто будет исполнять ту роль, которая была в "Хоффенхайме" у Андрея Крамарича. Ответ найден: Нкунку. В этом году Кристофер играл сразу на четырех позициях: правым форвардом, центральным полузащитником, левым полузащитником и атакующим полузащитником. Наибольшей продуктивности он достиг на позиции центра: пять голевых передач, в среднем 2,76 ударов за матч, примерно половина из них – из пределов штрафной. По состоянию на начало марта, в активе Нкунку четыре гола и 12 голевых передач.

"Я люблю играть левого вингера. Там я чаще касаюсь мяча, могу делать разницу. Но я с удовольствием играю на любой позиции, могу играть на многих. Меня это не сильно беспокоит. В Париже я перепробовал разные варианты. В зависимости от требований тренера я меняюсь. Нагельсманн требует от меня начинать атаки и создавать моменты. Я должен быть более решительным будь то удар, пас или что-то еще. Свои действия обязан завершать чем-то конкретным, но чтобы не нарваться на контратаку. С мячом я лучше, чем без него. Это моя главная сила.

Мне сказали, что мне нужно работать над своим инстинктом убийцы, потому что я иногда не так удачлив и могу упустить шанс. Это важно. Я стремлюсь работать над этим, потому что атакующие игроки должны решать судьбу игры", - говорит Кристофер Нкунку, который в вторник, 10 марта сделает все для того, чтобы его "Лейпциг" победил "Тоттенхэм" Моуриньо и оказался в восьмерке лучших клубов Европы.