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Бавария хочет вернуть Крооса

Германия
(1 голосов)

Игрок может вернуться на родину

Бавария хочет вернуть Крооса
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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может вернуться в мюнхенскую "Баварию", за которую он выступал с 2007 по 2014 год, сообщает El Chiringuito.

"Бавария" заинтересована в возвращении Крооса. Руководство немецкого клуба уже начало переговоры с хавбеком.

Контракт Тони с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 60 млн.

В нынешней кампании Кроос забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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