Германия
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Бавария хочет вернуть Крооса
Игрок может вернуться на родину
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может вернуться в мюнхенскую "Баварию", за которую он выступал с 2007 по 2014 год, сообщает El Chiringuito.
"Бавария" заинтересована в возвращении Крооса. Руководство немецкого клуба уже начало переговоры с хавбеком.
Контракт Тони с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 60 млн.
В нынешней кампании Кроос забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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