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Тодибо: Бундеслига - очень непростой турнир, но именно это мне нравится

Германия
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Пока что француз остается доволен

Тодибо: Бундеслига - очень непростой турнир, но именно это мне нравится
UA-Футбол
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Этой зимой каталонская "Барселона" отправила Жан-Клера Тодибо в аренду в "Шальке". Защитник рассказал, как проходит процесс его адаптации.

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"Сейчас я прекрасно себя чувствую, мне нравится новая команда. Также я доволен тем, как проходит адаптация. В последнее время мы были не в лучшей форме, но уверен, что после придут наши победы.

Я всегда знал, что Бундеслига - очень непростой турнир. Теперь я чувствую это. Она очень интенсивная и мне она нравится", - приводит слова француза Marca.

За новую команду Жан-Клер успел провести семь матчей.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Жан-Клер Тодибо
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