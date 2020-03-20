Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тодибо: Бундеслига - очень непростой турнир, но именно это мне нравится
Пока что француз остается доволен
Этой зимой каталонская "Барселона" отправила Жан-Клера Тодибо в аренду в "Шальке". Защитник рассказал, как проходит процесс его адаптации.
"Сейчас я прекрасно себя чувствую, мне нравится новая команда. Также я доволен тем, как проходит адаптация. В последнее время мы были не в лучшей форме, но уверен, что после придут наши победы.
Я всегда знал, что Бундеслига - очень непростой турнир. Теперь я чувствую это. Она очень интенсивная и мне она нравится", - приводит слова француза Marca.
За новую команду Жан-Клер успел провести семь матчей.