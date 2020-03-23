  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Чета Левандовски пожертвовала миллион евро на борьбу с COVID-19 в инициативу Горецки и Киммиха
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чета Левандовски пожертвовала миллион евро на борьбу с COVID-19 в инициативу Горецки и Киммиха

Германия
(1 голосов)

Благородные поступки мюнхенских героев

Чета Левандовски пожертвовала миллион евро на борьбу с COVID-19 в инициативу Горецки и Киммиха
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса, как сообщает BBC со ссылкой на Sportowe Fakty.

Читайте такжеЛевандовски рассказал, как Роналду и Рамос приглашали его в Реал

Таким образом, форвард национальной сборной Польши поддержал своих одноклубников по немецкому клубу – Леона Горецку и Йозуа Киммиха, которые ранее запустили платформу "We Kick Corona". Хавбеки пожертвовали по 500 тысяч евро социальным и благотворительным организациям. К мюнхенцам также присоединился вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане – немец пожертвовал такую же сумму.

"Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас, сегодня мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными и ответственными в это непростое время", – сказал Левандовски.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Леон Горецка Джошуа Киммих коронавирус #WeKickCorona
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
23.03.2020 в 15:38
Ну вот это другое дело. А не то, что всякие там братва с Месси че-то там договорняки трут про снижение зарплаты и бумагу на камеру буцают. Вот это Лева молодец, настоящий флешмоб.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 14:04
А что блъ остальные? Крепитесь, мужайтесь, ничего не дам, но вы держитесь...(((
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...