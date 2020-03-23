Чета Левандовски пожертвовала миллион евро на борьбу с COVID-19 в инициативу Горецки и Киммиха

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса, как сообщает BBC со ссылкой на Sportowe Fakty.

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Таким образом, форвард национальной сборной Польши поддержал своих одноклубников по немецкому клубу – Леона Горецку и Йозуа Киммиха, которые ранее запустили платформу "We Kick Corona". Хавбеки пожертвовали по 500 тысяч евро социальным и благотворительным организациям. К мюнхенцам также присоединился вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане – немец пожертвовал такую же сумму.