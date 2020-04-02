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Хайнер: Я не могу представить Баварию без Мюллера

Германия
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Хайнер ценит заслуги игрока

Хайнер: Я не могу представить Баварию без Мюллера
Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал слухи о том, что форвард клуба Томас Мюллер может покинуть клуб в летнее трансферное окно:

"Все успехи и титулы "Баварии" за последние десять лет были тесно связаны с именем Томаса Мюллера. В этом сезоне Томас снова демонстрирует свою значимость, особенно при Ханси Флике, он снова является лучшим игроком.

Томас воплощает "Баварию" и очень хорошо представляет клуб. В Мюнхене, в "Баварии", во всем мире. Поэтому я не могу сейчас представить "Баварию" без Томаса".

Напомним, что на момент остановки чемпионата Бавария занимала первое место в турнирной таблице с 55 очками в активе.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер
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