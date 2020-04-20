Бундеслига может возобновиться 9-го мая

Футбол в Германии может возобновиться уже достаточно скоро. Возможная дата - 9-е мая. Об этом заявил директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.

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"Группа медиков разработала план, который включает как командные тренировки, так и футбольные матчи. Это будет касаться не только матчей, но и того, что происходит за футбольным полем. Клубы должны будут взять риск на себя.

Матчи без зрителей не очень зрелищны, но они позволят выжить многим клубам с финансовой точки зрения. В четверг мы обсудим все это с клубами", - цитирует Зайферта Bild.

Ранее сообщалось, что так же в ближайшее время могут возобновиться два других европейских чемпионата.