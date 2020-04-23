  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига возобновится 9 мая, если разрешат немецкие власти
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига возобновится 9 мая, если разрешат немецкие власти

Германия
(1 голосов)

Об этом заявил Кристиан Зайферт

Бундеслига возобновится 9 мая, если разрешат немецкие власти
Новина українською

Бундеслига готова возобновить турнир 9 мая в том случае, если получит разрешение властей Германии. Об этом заявил генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Бундеслига будет готова возобновить турнир 9 мая. Но немецкая футбольная лига не принимает решения. Правительство должно принять решение, когда это будет возможно. Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал, — сказал Зайферт на пресс-конференции. Его слова приводит Sportbuzzer.

Ряд немецких политиков ранее поддержали план по возобновлению Бундеслиги в мае. Среди них премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
23.04.2020 в 17:09
9го мая немецкие власти вряд ли разрешат :)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...