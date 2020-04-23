Бундеслига возобновится 9 мая, если разрешат немецкие власти

Бундеслига готова возобновить турнир 9 мая в том случае, если получит разрешение властей Германии. Об этом заявил генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Бундеслига будет готова возобновить турнир 9 мая. Но немецкая футбольная лига не принимает решения. Правительство должно принять решение, когда это будет возможно. Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал, — сказал Зайферт на пресс-конференции. Его слова приводит Sportbuzzer.

Ряд немецких политиков ранее поддержали план по возобновлению Бундеслиги в мае. Среди них премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек.