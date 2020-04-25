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Холанд: Роналду и Ибра - мои кумиры. Не могу выделить одного
Нападающий ответил на вопросы болельщиков
Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал своих кумиров.
– Кто был твоим самым большим кумиром?
– Не могу назвать одного, назову двух. Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.
– Что чувствуешь, когда весь стадион скандирует "Эрлинг Холанд"?
– Если честно, наверное, это лучшее чувство из тех, что я испытывал. Просто неописуемо, – рассказал Эрлинг Холанд.
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Источник:Твиттер "Боруссии"
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