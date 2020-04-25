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Холанд: Роналду и Ибра - мои кумиры. Не могу выделить одного

Германия
(1 голосов)

Нападающий ответил на вопросы болельщиков

Холанд: Роналду и Ибра - мои кумиры. Не могу выделить одного
Новина українською

Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал своих кумиров.

– Кто был твоим самым большим кумиром?

– Не могу назвать одного, назову двух. Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

– Что чувствуешь, когда весь стадион скандирует "Эрлинг Холанд"?

– Если честно, наверное, это лучшее чувство из тех, что я испытывал. Просто неописуемо, – рассказал Эрлинг Холанд.

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Эрлинг Холанд
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