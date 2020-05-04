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Хайнкес: Цена на Сане завышена, он пока еще не топ игрок

Германия
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Мнение опытного тренера

Хайнкес: Цена на Сане завышена, он пока еще не топ игрок
UA-Футбол
Новина українською

Юпп Хайнкес, который несколько раз тренировал "Баварию", высказался о возможном трансфере Лероя Сане.

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"Я считаю, что на данный момент Сане - еще не топ футболист. Он на таком этапе, когда он либо продолжит прогрессировать, либо остановится.

Мне кажется, что у Лероя будет шанс сделать шаг вперед. Но сейчас цена на него сильно завышена", - заявил Хайнкес.

Ранее сообщалось, что "Бавария" попытается немного снизить цену на вингера.

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В статье: Юпп Хайнкес Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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