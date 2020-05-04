Германия
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Хайнкес: Цена на Сане завышена, он пока еще не топ игрок
Мнение опытного тренера
Юпп Хайнкес, который несколько раз тренировал "Баварию", высказался о возможном трансфере Лероя Сане.
"Я считаю, что на данный момент Сане - еще не топ футболист. Он на таком этапе, когда он либо продолжит прогрессировать, либо остановится.
Мне кажется, что у Лероя будет шанс сделать шаг вперед. Но сейчас цена на него сильно завышена", - заявил Хайнкес.
Ранее сообщалось, что "Бавария" попытается немного снизить цену на вингера.
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